Nederlandse shorttracksters prolongeren Europese titel

De Nederlandse shorttracksters hebben bij de EK in Hongarije de titel op de aflossing geprolongeerd. De ploeg van bondscoach Jeroen Otter hield in de finale rivaal Italië goed op afstand. In de laatste twee ronden maakte kopvrouw Suzanne Schulting het karwei professioneel af. Een uurtje eerder had ze in Debrecen haar Europese titel allround geprolongeerd met haar derde afstandszege, op de 1000 meter. Rusland eindigde in de aflossingsrace over 3000 meter als derde.

Namens Nederland kwamen ook Lara van Ruijven, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof in actie. Met Schulting wonnen zij vorig jaar bij de EK in Dordrecht eveneens de Europese titel.

Bij de mannen pakte de Nederlandse ploeg zilver, achter Rusland. Titelhouder Hongarije kwam als eerste over de finish, maar kreeg na afloop een straf. Voor Oranje verschenen Daan Breeuwsma, Dennis Visser, Dylan Hoogerwerf en Itzhak de Laat op het ijs. Vorig seizoen behaalde Nederland eveneens zilver op dit onderdeel.