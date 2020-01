Nuis lonkt naar titel en WK-ticket na val Mulder

Voor Ronald Mulder is de NK sprint in Heerenveen op een drama uitgelopen. De klassementsleider na twee afstanden was op de tweede 500 meter op weg naar een uitstekende tijd. In de laatste binnenbocht ging hij echter hard onderuit. Daarmee was zijn toernooi mislukt.

De winst ging zondag naar Gijs Esders, die finishte in 35,12 seconden. Mulder zegevierde zaterdag nog in 34,86. De onttroonde titelhouder Hein Otterspeer, die zaterdag op de 1000 werd gediskwalificeerd, reed de tweede tijd: 35,15. Lennart Velema eindigde als derde in 35,16. Kjeld Nuis reed evenals op zaterdag de zesde tijd (35,46).

In het klassement na drie afstanden leidt nu Velema, gevolgd door Esders en Nuis. Op de afsluitende 1000 meter moet Nuis, olympisch kampioen op deze afstand, 0,26 goedmaken op Velema. Esders staat op 0,21 van de koploper. Nuis won zaterdag de 1000 meter met ruime verschillen.

De winnaar van de NK sprint plaatst zich voor de WK sprint eind februari in Hamar. Kai Verbij en Dai Dai Ntab zijn daarvoor al geplaatst. Beiden ontbreken dit weekeinde in Thialf.