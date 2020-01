Schaatsster Kok wint 500 m, Ter Mors neemt optie op WK-ticket

Femke Kok heeft bij de NK sprint in Heerenveen de tweede 500 meter gewonnen. Het 19-jarige schaatstalent van Gewest Friesland zegevierde in een tijd van 37,94 seconden. Klassementsleidster Letitia de Jong, winnares op zaterdag van de 500 en 1000 meter, eindigde als tweede (37,99). Jorien ter Mors reed de derde tijd (38,20).

In de algemene rangschikking van drie afstanden verdedigt De Jong op de afsluitende 1000 meter een royale voorsprong van 1,76 seconden op Ter Mors. Kok klom naar de derde plaats, op 1,78 van De Jong. Sanneke de Neeling, op 2,90 van de eerste plaats, lijkt als nummer vier kansloos voor een medaille in de eindstand.

Titelhoudster Jutta Leerdam ontbreekt bij de NK sprint. Ze is met Letitia de Jong al zeker van deelname aan de WK sprint eind februari in Hamar. In Thialf staat het derde WK-ticket nog op het spel. Indien De Jong in Thialf de Nederlandse titel verovert, is de tweede plek voldoende voor deelname aan de wereldtitelstrijd in Noorwegen.

Ter Mors was zaterdag op de 1000 meter ruim een seconde sneller dan Kok: 1.15,07 om 1.16,21.