Suzanne Schulting heeft bij de EK shorttrack in Hongarije haar Europese titel allround geprolongeerd. De 22-jarige Groningse was in Debrecen ook de beste op de 1000 meter, de afstand waarop ze ook al olympisch en wereldkampioene is. Schulting schreef op zaterdag al de 500 en 1500 meter op haar naam.

Schulting won vorig jaar al de wereldtitel allround. Eerder deze maand behaalde ze ook al de Nederlandse titel, met drie afstandszeges.

Op de 1000 meter behaalde Lara van Ruijven zilver.