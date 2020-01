Sportwereld geschokt door dood Bryant

De sportwereld is geschokt door de dood van basketballegende Kobe Bryant. Kort nadat TMZ als eerste had gemeld dat Bryant was omgekomen bij een helikoptercrash in Californië, kwamen de reacties los. In eerste instantie sprak iedereen de hoop uit dat het nieuws niet waar zou zijn. De autoriteiten bevestigden echter al snel dat Bryant behoorde tot de vijf inzittenden, die allemaal om het leven zijn gekomen.

“Kobe Bryant, je bent een engel”, schreef de Amerikaanse voetballer Jozy Altidore (ex-AZ). “RIP, legend. Zo aardig, je had voor iedereen tijd. Het toonbeeld van klasse en hard werken. Een idool. Mijn gebeden zijn voor zijn familie.”

Lindsey Vonn, de succesvolle Amerikaanse skiester, schreef: “Ik heb hier geen woorden voor. Hoe kan dit gebeuren? Ik ben er kapot van. RIP Kobe.”

Heel wat voetbalclubs betuigden ook al snel hun medeleven. Zo publiceerde AC Milan een foto van Bryant, gehuld in het shirt van de Italiaanse club met daarop zijn favoriete nummer 24. “We hebben geen woorden om te beschrijven hoe geschokt we zijn door de dood van een van de grootste sporters aller tijden, en een fan van de ‘Rossoneri’. Je zal voor altijd gemist worden, Kobe.”

Eljero Elia verwees naar de bijnaam van Bryant, Black Mamba. “RIP #blackmamba. Het leven is niet eerlijk.” De Spaanse Formule 1-coureur Carlos Sainz schreef: “Een grote legende heeft ons verlaten… Rest in peace, Kobe.”