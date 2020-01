Tennisser Haase geeft op in finale challenger Bangkok

Tennisser Robin Haase heeft in de finale van het challengertoernooi in Bangkok moeten opgeven. De 32-jarige Hagenaar speelde de finale tegen de Italiaan Federico Gaio. Bij de stand 6-1 4-6 4-2 in het voordeel van de Italiaan gaf Haase op. Het is nog niet bekend waarom.

Haase wil zich terugknokken naar de top 100 van de wereld en richtte zich in de afgelopen twee weken op challengertoernooien. Hij verloor een week eerder in Bangkok in de tweede ronde van de Italiaan Andrea Arnaboldi. Hij bleef in de Thaise hoofdstad waar in de afgelopen week deze week nog een toernooi werd gehouden. Daarin plaatste hij zich voor de finale door zaterdag de Fransman Hugo Grenier te verslaan.