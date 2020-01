Trump noemt dood Bryant ‘verschrikkelijk nieuws’

De Amerikaanse president Donald Trump reageert geschokt op het overlijden van de Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant (41). “Er zijn berichten dat basketbalgrootheid Kobe Bryant en drie anderen om het leven zijn gekomen bij een helikoptercrash. Dat is verschrikkelijk nieuws”, schrijft Trump op Twitter.

Volgens de autoriteiten in de Amerikaanse stad in Californië zijn vijf inzittenden door de crash gedood. De helikopter stortte rond 10 uur in de ochtend neer in de buurt van Calabasas, Californië.