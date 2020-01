Van der Poel voor vijfde keer de beste in veldrit Hoogerheide

Mathieu van der Poel heeft voor de vijfde keer de Grote Prijs Adrie van der Poel op zijn naam geschreven. De coureur van Alpecin-Fenix won de wereldbekercross in Hoogerheide met ruime voorsprong op de Belgen Toon Aerts en Eli Iserbyt.

De net 25 jaar geworden wielrenner won alle crossen om de wereldbeker waarin hij dit seizoen aan de start verscheen. Het was de 23e zege van Van der Poel in 24 optredens dit seizoen.

De wereldbeker ging opmerkelijk genoeg naar Aerts. De Belg won geen enkele wereldbekercross, maar bleek wel de regelmatigste. Met dank ook aan Van der Poel, die de eerste drie crossen en de voorlaatste in Nommay liet schieten. Iserbyt was bij afwezigheid van de wereldkampioen steeds de beste. De jonge Belg won de twee wedstrijden in de Verenigde Staten en de crossen in Bern en Nommay.

Volgende week is het WK in het Zwitserse Dübendorf.