Veldrijdster Betsema niet in WK-selectie

Denise Betsema zal volgende week niet deelnemen aan het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. Bondscoach Gerben de Knegt bevestigde zondag in Hoogerheide, waar de laatste wereldbekercross van het seizoen wordt verreden, de van Texel afkomstige veldrijdster niet mee te nemen. Betsema keerde zaterdag terug na een dopingschorsing van een half jaar. Ze werd meteen tweede in de Kasteelcross in Zonnebeke.

Betsema (27) won vorige winter liefst vijftien crossen en werd vierde op het WK. Aan het einde van het seizoen bleek ze twee keer positief te zijn getest op het gebruik van anabole steroïden. Betsema kon de internationale wielrenunie UCI uiteindelijk overtuigen dat sporen daarvan via een vervuild supplement in haar lichaam waren beland. Daarop werd ze slechts voor zes maanden geschorst. Betsema start niet in Hoogerheide.