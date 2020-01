Veldrijdster Worst wint wereldbeker na val Alvarado

Annemarie Worst heeft de wereldbeker veldrijden gewonnen. In de negende en laatste wedstrijd uit de reeks, verreden in Hoogerheide, troefde de 24-jarige veldrijdster uit Nunspeet haar concurrente Ceylin del Carmen Alvarado af die in de slotfase onderuit ging. Lucinda Brand won de wedstrijd in Hoogerheide.

Alvarado, die de wedstrijd was begonnen met 5 punten voorsprong op Worst in het klassement, plaatste in het laatste deel van de slotronde haar aanval en passeerde Brand. De 22- jarige Rotterdamse kwam echter ten val en finishte pas als zesde.

Worst kwam met de tweede plaats in Hoogerheide tot 495 punten in het klassement. Alvarado eindigde als tweede met 480 punten.

Volgende week is het WK in het Zwitserse Dübendorf.