Wijfje wint 1500 meter en heeft WK-ticket voor het grijpen

Schaatsster Melissa Wijfje heeft bij de NK allround in Heerenveen de 1500 meter op haar naam geschreven. De Nederlands kampioene op deze afstand zegevierde in een tijd van 1.54,94. Ze was precies 1 seconde sneller dan nummer twee Antoinette de Jong (1.55,94). Joy Beune reed de derde tijd (1.56,08).

In het algemeen klassement na drie afstanden bleef De Jong aan de leiding. De Friese schaatsster won op zaterdag in Thialf de 500 en 3000 meter. Ze verdedigt op de afsluitende 5000 meter een marge van 2,55 seconden op Wijfje. Beune staat op 14,33 seconden van De Jong.

Wijfje heeft in het eindklassement van de NK allround voldoende aan de tweede plaats om zich te kwalificeren voor de WK allround eind februari in Hamar. De Jong en Ireen Wüst, die zich zondag terugtrok voor de tweede dag van de NK sprint, hebben al een WK-ticket op zak.