Bertens: het ging gewoon te snel

Kiki Bertens bekende dat ze in de vierde ronde van de Australian Open vrij kansloos was tegen de Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza. In iets meer dan een uur werd Bertens door de voormalig nummer 1 van de wereld naar huis gestuurd (6-3 6-3).

“Als je naar de uitslag kijkt, dan ging het gewoon te snel. Zij speelde erg goed en het was niet mijn beste wedstrijd. Ik hoopte er iets meer een wedstrijd van te maken”, zei Bertens voor de camera van de NOS.

Bertens probeerde aanvallend te tennissen, maar dat spel beheerst haar tegenstandster beter. “Ik ging met een duidelijk plan de baan op: zelf agressief spelen. Af en toe had ik het idee dat ik goed serveerde, maar dan kreeg ik toch weer een return op de baseline”, aldus Bertens. “Die druk voel je telkens weer.”

Dinsdag keert Bertens terug naar Nederland, met een redelijk tevreden gevoel. “Ik heb zeker niet mijn beste tennis laten zien”, stelde de nummer 10 van de wereld. “Maar dat kan natuurlijk ook niet altijd; je hebt maar een paar dagen per jaar, als je geluk hebt, dat je heel erg goed speelt. Maar ik heb toch drie mooie overwinningen behaald.”