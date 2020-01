Bertens kan terugkijken op aardige seizoensstart

Kiki Bertens kan terugkijken op een aardige start van het tennisseizoen. Na haar kwartfinaleplaats op het sterke WTA-toernooi van Brisbane sloot ze haar trip naar Australië af met een plek in de vierde ronde van de Australian Open.

Bertens, die maandag haar meerdere moest erkennen in Garbiñe Muguruza (6-3 6-3), speelde deze maand aan de andere kant van de wereld zeven partijen en won er daarvan vijf. Ze begon het jaar als de mondiale nummer 10, maar zoals het nu naar uitziet, stijgt ze naar plek 7 op de wereldranglijst.

De voormalig nummer 4 passeert gegarandeerd Serena Williams en Naomi Osaka, speelsters die in de eerste week van de Australian Open werden uitgeschakeld. Williams haalde vorig jaar de kwartfinales, Osaka won het toernooi. Petra Kvitova, vorig jaar finaliste, kan Bertens nog wel voorbij in de virtuele ranking.

Bertens sloeg op de Australian Open 300.000 Australische dollar bij elkaar, omgerekend ruim 180.000 euro. Daarvan staat Bertens 1200 dollar af aan het goede doel; voorafgaand aan de Australian Open maakte ze bekend 100 dollar per winnende service af te staan aan de slachtoffers van de bosbranden. In totaal sloeg Bertens slechts twaalf aces in Melbourne, waarvan vijf tegen Muguruza.

Bertens, die zich voorafgaand aan de Australian Open met een achillespeesblessure afmeldde voor het WTA-toernooi van Adelaide, gaat zich nu voorbereiden op een reeks indoorwedstrijden.

Begin februari maakt Bertens voor het eerst sinds 2017 weer haar opwachting in de Fed Cup als Oranje het in Den Haag opneemt tegen Wit-Rusland. Bertens liet lang in het midden of ze zou spelen, maar na overleg met NOC*NSF en de KNLTB besloot ze zich beschikbaar te stellen. Bertens moet nog uitkomen in het landentoernooi om later dit jaar te mogen meedoen aan de Olympische Spelen.

Direct na de Fed Cup reist Bertens door naar Sint-Petersburg, waar Bertens een titel te verdedigen heeft. Vorig jaar won Bertens in Rusland in de finale van de Kroatische Donna Vekic.

Deze week zal voor Bertens echter in het teken staan van rust, aangezien ze een kort ‘off-season’ kende na het lange seizoen 2019. De Fed Cup begint pas over elf dagen.