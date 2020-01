Dood van Bryant raakt tennissers Australian Open

De deelnemers aan de Australian Open werden maandag wakker met het nieuws dat de legendarische basketballer Kobe Bryant is overleden. Het zorgde ook in Melbourne voor een golf van ontzetting. “Mijn hart rouwt”, schreef Novak Djokovic op Twitter bij een foto waarop hij samen met de Amerikaan poseert. “Kobe was een geweldige mentor en vriend van me.” De Servische tennisser had zaterdag in een interview nog uitgebreid verteld over zijn goede band met Bryant, die hem mentale steun had gegeven toen Djokovic met een elleboogblessure kampte.

Bryant kwam zondag op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikoptercrash in Californië, in de buurt van Los Angeles. Zijn 13-jarige dochter Gianna zat ook in de helikopter. Het nieuws kwam naar buiten in de Australische nacht. Tal van tennissers betuigden hun medeleven toen ze aan het begin van de dag hoorden wat er was gebeurd. “Ik kan niet op Twitter zijn… alles wat ik zie, is Kobe”, schreef Elina Svitolina, gevolgd door een huilende smiley en de hashtag #mambaout, verwijzend naar de tekst die overal stond toen Bryant in 2016 stopte met basketballen in de NBA.

“Ik werd vanochtend wakker met het vreselijke nieuws over de tragische dood van een van de grootste sporters ter wereld”, aldus Rafael Nadal, de nummer 1 van de wereld. “Ik ben in shock.” Tennisster Simona Halep schreef: “Jouw dood plaatst alles in perspectief. Bedankt dat je heel veel mensen hebt geïnspireerd om hun dromen na te jagen.”

Maria Sjarapova plaatste op Twitter een foto van Bryant en Gianna. “Ik zal je grootmoedigheid en de tijd die je voor me nam op een paar moeilijke momenten in mijn carrière nooit vergeten”, aldus de Russin. Naomi Osaka vertelt in een verhaaltje over haar band met Bryant, die ze haar ‘grote broer’ noemt. “Bedankt dat je zo bescheiden was en je niet zo ‘groot’ gedroeg als je bent. Bedankt dat je op moeilijke momenten aan me vroeg hoe het ging. Bedankt dat je af en toe ‘gaat het goed?’ naar me stuurde, omdat je weet dat het soms chaos is in mijn hoofd. Bedankt dat je me zoveel hebt geleerd in de korte tijd die ik gelukkig heb gehad om je te leren kennen. Je bent voor altijd mijn grote broer/mentor/inspirator. Ik hou van je.”

Tal van topsporters hebben al van zich laten horen over de tragische dood van Bryant. Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal, schreef: “Sprakeloos, hartverscheurend! Onze gedachten zijn in deze vreselijke periode bij de familie Bryant. #MambaForever.”