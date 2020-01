Gold Race geeft wildcard aan wielerploeg Van der Poel

Mathieu van der Poel moet nog beslissen of hij op zondag 19 april meedoet aan de Amstel Gold Race, maar zijn Belgische ploeg Alpecin-Fenix heeft wel alvast een wildcard gekregen van de organisatie. Van der Poel schreef de klassieker door de Limburgse heuvels vorig jaar op magistrale wijze op zijn naam. De alleskunner op de fiets doet een week voor de Gold Race in ieder geval mee aan Parijs-Roubaix.

“Het is toch wel gebleken bij andere renners dat dat een moeilijke combinatie is”, zei Van der Poel begin deze maand. “Maar er is toch iets in mij dat ‘triggert’ om te bewijzen dat dat niet zo is. Dit is een van de moeilijke keuzes die ik dit jaar moet maken.”

Koersdirecteur Leo van Vliet gaf de vijf andere wildcards aan de Belgische ploegen Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise en Wallonie Bruxelles, het Franse team Arkéa-Samsic en de Deense Riwal-ploeg. Total Direct Energie, de Franse ploeg van Niki Terpstra, sloeg de uitnodiging af. De negentien teams uit de UCI WorldTour, waaronder Jumbo-Visma, zijn automatisch toegelaten.