Handbalster Polman gekozen tot Sportpersoonlijkheid 2019

Handbalster Estavana Polman is door de NSP (Nederlandse Sport Pers) gekozen tot Sportpersoonlijkheid van het jaar 2019. Ze kreeg de prijs maandagavond uitgereikt op een gala van de stichting op sportcentrum Papendal. De Arnhemse, die speelt in Denemarken, werd eind vorig jaar met Oranje wereldkampioen.

In het juryrapport licht de NSP toe: “Estavana Polman schiet vaak raak, maar is ook de handbalster van de rake teksten. Ze neemt geen blad voor de mond, zegt waar het op staat, fluit zichzelf soms een klein beetje terug. Dan zegt ze eerst dat iets ‘kut’ is, maar herstelt zichzelf. ‘Niet fijn’, maakt ze er dan van.”

Polman komt in het rijtje Arjen Robben (2014), Max Verstappen (2015), Sven Kramer (2016), Annemiek van Vleuten (2017) en Robin van Persie (2018), die eerder werden uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. De prijs komt toe aan sportmensen die niet alleen bijzondere prestaties leveren, maar tevens hun persoonlijkheid, hun sport en ervaringen goed in de media kunnen verwoorden.