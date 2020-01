IOC-voorzitter: Bryant was een ware olympiër

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, heeft in een reactie op diens overlijden Kobe Bryant een ware olympiër genoemd. “Hij heeft bovendien door zijn invloed in de sportwereld het leven van heel veel mensen in positieve zin weten te veranderen”, zei de Duitser.

Bryant, beroemd geworden als basketballer van Los Angeles Lakers, werd met de Amerikaanse nationale ploeg olympisch kampioen in Peking 2008 en Londen 2012. Hij overleed zondag op 41-jarige leeftijd bij een helikoptercrash. Bach: “Ook na zijn afscheid van de topsport is hij enorm betrokken geweest bij de olympische beweging en hij heeft ertoe bijgedragen dat de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles worden gehouden.”