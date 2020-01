Los Angeles Clippers eren Bryant met zege

Enkele uren na de tragische dood van Kobe Bryant werd er ‘gewoon’ weer gebasketbald in de NBA. Bij vrijwel alle wedstrijden van zondagavond vond een eerbetoon aan de vijfvoudig NBA-kampioen plaats. Zo hadden sommige spelers met viltstift de namen van Bryant en diens eveneens omgekomen dochter Gianna op hun schoenen geschreven, bij sommige duels werd een minuut stilte gehouden en ook lieten basketbalteams bij de start van de wedstrijd bewust de schotklok aflopen zonder iets te doen. Die klok begint steeds op 24 seconden, gelijk aan het nummer waarmee Bryant jarenlang speelde voor Los Angeles Lakers.

De Lakers en hun grote vedette LeBron James hebben nog niet gereageerd op de dood van Bryant. Het verdriet is groot in LA. Bij de NBA-teams die zondag in actie kwamen, ging het alleen maar over Bryant. “Ik heb tegen mijn jongens gezegd: win deze wedstrijd als je hem wil eren. En dat hebben ze gedaan”, aldus coach Doc Rivers van Los Angeles Clippers. De stadgenoot van de Lakers versloeg Orlando Magic met 112-97, mede dankzij 31 punten van Kawhi Leonard. “Ik kende Kobe persoonlijk, ik weet dat hij had gewild dat ik vandaag gewoon zou spelen”, zei Leonard. “We zijn allemaal erg verdrietig. Wij zijn een team uit LA, iedereen kent de historie van hem in deze stad.”