Nike noemt Bryant een van de grootste sporters ooit

Sportmerk Nike noemt de overleden basketballegende Kobe Bryant in een verklaring “een van de grootste sporters aller tijden”. Bryant werd jarenlang gesponsord door Nike. De basketballer overleed zondag op 41-jarige leeftijd bij een helikoptercrash, samen met acht andere inzittenden onder wie zijn 13-jarige dochter.

“Net als miljoenen atleten en sportfans zijn wij diep geraakt door het tragische nieuws. We wensen de naasten van Kobe veel sterkte toe. Hij was een van de grootste sporters van zijn generatie en heeft een onmeetbare impact gehad op de sportwereld en de basketbalgemeenschap. Mamba Forever”, staat in de verklaring van Nike. Black Mamba was de bijnaam van Bryant.

Buiten het Staples Centre in Los Angeles, waar de LA Lakers spelen, verzamelden zich honderden fans. Veel fans waren zichtbaar geƫmotioneerd. De legende van de club uit Los Angeles werd door de supporters toegezongen.

Ook basketbalgrootheid Michael Jordan reageerde op het overlijden van Bryant. “Ik ben geschokt. Woorden schieten tekort. Ik hield van Kobe, hij was als een broer voor me.”