Ook oud-winnares Kerber verlaat Australian Open

Met Angelique Kerber vloog ook de laatste nog actieve oud-winnares van de Australian Open maandag uit het toernooi. De 32-jarige Duitse, die in 2016 haar eerste grandslamtitel in Melbourne veroverde, moest het in de vierde ronde afleggen tegen Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland: 7-6 (5) 6-7 (4) 2-6.

In de eerste week van de Australian Open werden de oud-winnaressen Maria Sjarapova, Serena Williams, Caroline Wozniacki en Naomi Osaka al uitgeschakeld. De 22-jarige Osaka, vorig jaar winnares in Melbourne, verloor in de derde ronde van de 15-jarige Amerikaanse Cori Gauff.

Pavljoetsjenkova neemt het in de kwartfinales op tegen GarbiƱe Muguruza. De Spaanse schakelde Kiki Bertens uit.