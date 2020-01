Tweede goud baanwielrenners Van Schip en Van Riessen

De Nederlandse baanwielrenners Jan-Willem van Schip en Laurine van Riessen hebben op de slotdag van de wereldbeker in de Canadese stad Milton hun tweede gouden medaille gepakt. Van Schip was met Yoeri Havik de beste op de koppelkoers. Van Riessen schreef het onderdeel keirin op haar naam.

Van Schip won zaterdag al het omnium. De 25-jarige wielrenner uit Schalkwijk was de meest constante op het nummer dat bestaat uit vier onderdelen. Van Schip won de temporace en eindigde als tweede op scratch, de afvalkoers en de puntenkoers. Van Riessen (32) zegevierde zaterdag op de sprint. Ze versloeg in de finale de Canadese Kelsey Mitchell over twee races.

De wedstrijden in Milton vormden de afsluiting van de wereldbeker van dit seizoen. Eind volgende maand zijn de WK in Berlijn.