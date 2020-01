Arsenal klopt Bournemouth in vierde ronde FA Cup

Arsenal heeft zich geplaatst voor de vijfde ronde van de FA Cup. Het team van coach Mikel Arteta rekende met 2-1 af met Bournemouth. In de volgende ronde neemt de club uit Londen het op tegen Portsmouth.

Bukayo Saka schoot al in de vijfde minuut de 1-0 binnen voor Arsenal. De aanvaller rondde een aanval via Joe Willock en Gabriel Martinelli af met een schot hoog in het doel. Twintig minuten later stelde Saka Eddie Nketiah in staat om de 2-0 binnen te tikken.

Bournemouth, waarbij Nathan Aké de hele wedstrijd speelde, werd pas in de slotfase gevaarlijk. De aansluitingstreffer van Sam Surridge viel in blessuretijd. De gelijkmaker bleef ondanks de vele minuten extra tijd uit.

Bij Arsenal moest Shkodran Mustafi op een brancard naar de kant in de 62e minuut. De verdediger kwam in botsing met zijn eigen doelman Emiliano Martínez.