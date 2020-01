Basketballer LeBron James: kapot van verdriet

Ruim een dag na de tragische dood van Kobe Bryant heeft basketballer LeBron James in een emotioneel bericht op Instagram voor het eerst van zich laten horen. “Ik ben er niet klaar voor, maar hier gaan we”, schrijft de huidige sterspeler van Los Angeles Lakers, die zondagochtend nog contact had met zijn voorganger. “Nooit gedacht dat dit ons laatste gesprek zou zijn”, aldus James. “Mijn hart is gebroken, ik ga kapot van verdriet, mijn broer.”

De 35-jarige James nam zaterdag in de verloren uitwedstrijd tegen Philadelphia 76ers (108-91) de derde plaats op de topscorerslijst aller tijden in de NBA over van Bryant. Die voormalige superster van de Lakers, die 20 jaar voor de club uit LA speelde en daarmee vijf keer kampioen werd, feliciteerde James via Twitter met die prestatie. Zondagochtend, voordat James in Philadelphia in het vliegtuig stapte, had hij nog even contact met Bryant. Enkele uren later crashte de helikopter met daarin de 41-jarige Amerikaan.

Bryant stopte in 2016 met basketballen. De Lakers waren toen lang niet meer zo onaantastbaar als voorheen. James kwam in 2018 naar LA om de ploeg weer omhoog te helpen. Na een moeizaam eerste jaar staan de Lakers nu bovenaan in het westen. De voor dinsdag geplande wedstrijd tegen stadgenoot LA Clippers is uitgesteld vanwege de dood van Bryant.

“Ik probeer iets op te schrijven, maar steeds als ik eraan begin, moet ik huilen”, aldus James. “Ik denk steeds aan jou, aan Gianna en de vriendschap/verbondenheid/broederschap die we hadden. Ik beloof je dat ik jouw nalatenschap zal voortzetten. Je betekent zoveel voor ons, zeker voor alle Lakers. Het is mijn verantwoordelijkheid om dit door te zetten. Geef me alsjeblieft de kracht vanuit de hemel.”