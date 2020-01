Federer treft titelverdediger Djokovic in halve finale

Tennisser Novak Djokovic is weer een stap dichter bij titelprolongatie op de Australian Open. De 32-jarige Serviër bereikte de halve finales met een zege in drie sets op Milos Raonic uit Canada. Hij had in de eerste twee sets steeds aan één break genoeg en trok de derde in de tiebreak naar zich toe: 6-4 6-3 7-6 (1).

Djokovic neemt het in de halve finale op tegen Roger Federer, die in zijn partij tegen de ongeplaatste Amerikaan Tennys Sandgren maar liefst zeven matchpoints overleefde. De 38-jarige Zwitser sleepte de partij in vijf sets alsnog binnen.

Met Djokovic en Federer staan de twee meest succesvolle tennissers op de Australian Open tegenover elkaar. De Serviër is recordhouder in Melbourne met zeven titels (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2019). Federer won het eerste grandslamtoernooi van het jaar zes keer, in 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018.

Voor de vijftigste keer gaan de twee tennisgiganten met elkaar de strijd aan. De onderlinge balans is licht in het voordeel van Djokovic: 26-23. “Ik hoop dat ik in ieder geval een matchpoint ga krijgen”, zei de Serviër met een knipoog. “Laat de beste winnen.”

Djokovic droeg in de Rod Laver Arena een groen jasje met daarop de initialen van Kobe Bryant, KB, en de twee nummers die de zondag overleden basketballer gebruikte in de NBA (8 en 24). “Kobe was een van de grootste atleten ooit. Hij heeft mij en vele anderen op de wereld geïnspireerd”, zei Djokovic, vechtend tegen de tranen. “Ik heb het geluk gehad dat ik in de afgelopen tien jaar een persoonlijke relatie met hem kon opbouwen. Als ik advies of steun nodig had, dan was hij er voor me. Kobe was mijn vriend. Het is vreselijk om te horen wat met hem en zijn dochter is gebeurd.”