Federer werkt zeven matchpoints weg en gaat door

Tennisser Roger Federer moest maar liefst zeven matchpoints wegwerken, maar de 38-jarige Zwitser staat nu wel in de halve finales van de Australian Open. De zesvoudig kampioen in Melbourne balanceerde in de kwartfinale tegen de ongeplaatste Amerikaan Tennys Sandgren in de vierde set op de rand van uitschakeling. Federer overleefde alle matchpoints van de nummer 100 van de wereld, trok de set in de tiebreak naar zich toe en haalde zo alsnog de winst binnen: 6-3 2-6 2-6 7-6 (8) 6-3.

De 20-voudig grandslamkampioen was in de derde ronde tegen de Australiƫr John Millman ook al ontsnapt aan uitschakeling. Federer stond toen in de zogeheten matchtiebreak van de beslissende vijfde set met 8-4 achter, maar trok de partij alsnog naar zich toe door zes punten op rij te maken.