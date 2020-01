Sofia Kenin door naar halve finale Australian Open

De Amerikaanse tennisster Sofia Kenin heeft Ons Jabeur uit Tunesië tijdens de kwartfinale op de Australian Open verslagen met 6-4 6-4. Het is voor het eerst dat Kenin de halve finale van een Grand Slam bereikt.

De 21-jarige Amerikaanse brak haar opponente vroeg in de eerste set, maar ondervond veel tegenstand van Jabeur die de eerste Arabische vrouw is in een kwartfinale van een Grand Slam. De Tunesische overleefde vijf setpoints in twee games voordat ze de set uiteindelijk moest afgeven.

In de tweede set kreeg Jabeur in de zesde game drie breakpoints, maar die wist ze niet te verzilveren. De game daarop werd ze gebroken door Kenin die op 5-4 haar eerste matchpoint wel direct verzilverde.

De Amerikaanse speelt in de halve finale tegen de winnaar van de partij tussen Ash Barty uit Australie en Petra Kvitova uit Tsjechië.