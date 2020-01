Coronavirus houdt skiërs weg uit China

Opnieuw is een sportevenement afgelast vanwege het in China uitgebroken Wuhan-virus. De internationale skifederatie FIS besloot na lang aarzelen de wereldbekerwedstrijden op de piste van Yanqing niet te laten doorgaan. Half februari zouden op de piste waar in 2022 om de olympische titels wordt geskied een afdaling en een super-G voor mannen worden gehouden. “Een moeilijke beslissing”, sprak FIS-voorzitter Gian Franco Kasper. De wedstrijden golden ook als een test voor de Olympische Spelen.

Nog niet bekend is waar de wedstrijden nu worden gehouden. Het Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm geldt als kandidaat.

Eerder werden er al hockeywedstrijden uit de Pro League tussen China en België afgelast en onder meer olympische kwalificatietoernooien voor voetbalsters, basketbalsters en bokssters weggehaald uit China.