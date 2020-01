Handbalsters Oranje voor het eerst in Ahoy

De Nederlandse handbalsters maken over twee maanden voor het eerst hun opwachting in Ahoy. Oranje, regerend wereldkampioen, neemt het op 29 maart in de EK-kwalificatiereeks op tegen Spanje. De wedstrijd in Rotterdam is een herhaling van de WK-finale.

“Wij zijn er trots op dat onze wereldkampioenen op een prachtige locatie voor zoveel fans mogen spelen. Dit is een fantastische mogelijkheid om de handbalsport bij een groot publiek te presenteren. Samen met al onze fans en verenigingen wordt dit een groot handbalfeest”, aldus Sjors Röttger, algemeen directeur van het Nederlands Handbal Verbond.

Ahoy biedt tijdens het handbalduel plaats aan ruim 10.000 toeschouwers.

Nederland werd op 15 december wereldkampioen in Japan door in de finale Spanje met 30-29 te verslaan. Het winnende doelpunt werd pas in de laatste seconden gemaakt.