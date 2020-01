Hockeyer Van der Weerden kiest voor Duitse club

Hockeyer Mink van der Weerden verlaat de komende zomer Oranje-Rood en treedt in dienst van het Duitse Rot-Weiss Köln. Dat heeft de huidige club van de international laten weten.

De 31-jarige verdediger en strafcornerspecialist speelde 12 jaar voor Oranje-Rood en voorganger Oranje-Zwart. Van der Weerden maakt deel uit van de trainingsgroep van bondscoach Max Caldas en gaat vermoedelijk mee naar de Olympische Spelen van Tokio.

“Ik heb altijd graag in de Bundesliga willen spelen”, zei Van der Weerden. “Nu doet die kans zich voor en daar ben ik heel blij mee. Köln is één van de succesvolste clubs in Duitsland en ik hoop er aan te kunnen bijdragen dat er nog meer successen komen.”