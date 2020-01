Nadal verliest in kwartfinales in vier sets van Thiem

Rafael Nadal is in de kwartfinales van de Australian Open uitgeschakeld door Dominic Thiem. De Spaanse nummer 1 van de wereld verloor in vier sets van de mondiale nummer 5 uit Oostenrijk. Het werd na ruim 4 uur 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 7-6 (6).

De 26-jarige Thiem neemt het vrijdag in de halve finales op tegen de Duitser Alexander Zverev, die eerder op de dag in vier sets de meerdere was van Stan Wawrinka. In het verleden was Thiem, wel tweevoudig finalist op Roland Garros, in Melbourne nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde.

Door de nederlaag van Nadal kan Novak Djokovic de leidende positie op de wereldranglijst overnemen. Djokovic, titelhouder op de Australian Open, neemt het donderdag in de halve finales op tegen Roger Federer.

Nadal blijft door de nederlaag op negentien grandslamtitels staan, Federer heeft er twintig.