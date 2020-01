Tennisser Zverev eindelijk naar laatste vier op grandslamtoernooi

Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn loopbaan de halve finales bereikt op een grandslamtoernooi. De Duitse tennisser was in de kwartfinales van de Australian Open in vier sets te sterk voor de Zwitser Stan Wawrinka: 1-6 6-3 6-4 6-2. Zverev neemt het in de strijd om een plaats in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Oostenrijker Dominic Thiem.

Zverev, de huidige nummer 7 van de wereld, was in Melbourne nooit verder gekomen dan de vierde ronde. Alleen op Roland Garros bereikte hij twee keer de kwartfinales: in 2018 en 2019.