Amerikaanse tennisster van de luwte in de spotlight

Tijdens de eerste week van de Australian Open ging veel aandacht uit naar legende Serena Williams en de pas 15 jaar oude Coco Gauff. Maar terwijl die twee Amerikaanse tennissters allang zijn uitgeschakeld, plaatste hun 21-jarige landgenote Sofia Kenin zich voor het eerst voor de finale van een grand slam.

“Ik weet dat mensen niet veel aandacht aan me besteed hebben in het verleden”, zei Kenin, toch de nummer 15 van de wereld. “Ik moest mezelf laten zien en dat heb ik gedaan. Natuurlijk krijg ik nu de aandacht, wat ik leuk vind. Daar ga ik niet over liegen.”

Kenin was vrijdag verantwoordelijk voor de uitschakeling van de nummer 1 van de wereld, de Australische Ashleigh Barty, die luid werd aangemoedigd. “Ik vond het geweldig om in die sfeer te spelen”, aldus Kenin. “Ik hou van AustraliĆ« en het land heeft een speciaal plekje in mijn hart.”

Zaterdag neemt Kenin, winnares van drie titels, het op tegen GarbiƱe Muguruza. “Ik heb het zo vaak voor me gezien dat ik in de finale zou staan, met alle emoties”, aldus de geboren Russische. “Het voelt alsof alles zich nu uitbetaalt.”