Autosportfederatie waakt over Formule 1-race China

De Grote Prijs van China in de Formule 1 in Shanghai gaat vooralsnog door op 19 april, ondanks de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. De internationale autosportfederatie FIA houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten, valt te lezen in een verklaring op de website.

“Als het nodig is, zullen we de vereiste acties ondernemen om onze autosportgemeenschap en zijn brede publiek te beschermen”, aldus GĂ©rard Saillant, het hoofd van de medische commissie van de FIA. “We houden onze blik scherp op de geplande races.”

Naast de Grote Prijs van China, de vierde race van het jaar en twee weken eerder dan de Grote Prijs van Nederland op 3 mei in Zandvoort, is er nog een groot autosportevenement gepland in China. Op 21 maart staat een race in de Formule E in de stad Sanya op de kalender.