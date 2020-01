Baketballers San Antonio Spurs verrassen Utah Jazz

De basketballers van San Antonio Spurs hebben in eigen huis Utah Jazz verrast. Het werd 127-120. DeMar DeRozan vervulde een hoofdrol bij de Spurs door 38 punten voor zijn rekening te nemen. Patty Mills was goed voor 18 punten.

De thuisploeg ging het laatste kwart in met een voorsprong van vier punten en liep vervolgens uit naar 110-99, mede dankzij een fraaie lay-up van Dejounte Murray. LaMarcus Aldridge ontbrak bij de ploeg uit San Antonio wegens een duimblessure.

San Antonio Spurs, dat zeer wisselvallig presteert, had de laatste drie wedstrijden verloren. Utah Jazz was bezig aan een sterke serie; in januari werd al elf keer gewonnen.

Bij veel duels werd nog stilgestaan bij het overlijden van Kobe Bryant. Veel spelers die rugnummer 8 droegen, besloten dat in te wisselen voor een ander nummer. Dat als eerbetoon voor Kobe Bryant, die ook met nummer 8 speelde. Ook droeg Bryant bij de LA Lakers nummer 24.