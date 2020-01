Djokovic en Federer voor de 50e keer tegenover elkaar

Tennissers Novak Djokovic en Roger Federer staan donderdagochtend om 09.30 uur voor de vijftigste keer tegenover elkaar. De inzet van het duel is een plek in de eindstrijd van de Australian Open, waarin zondag Alexander Zverev of Dominic Thiem de tegenstander is.

De 32-jarige Djokovic won 26 van de 49 eerdere ontmoetingen. De laatste wedstrijd tussen de twee wereldtoppers werd gewonnen door de 38-jarige Federer: eind vorig jaar op de ATP Finals in Londen werd het 6-4 6-3. Eerder dat jaar, op Wimbledon, won Djokovic een zinderende strijd tussen de twee. In een zenuwslopende finale werd het 13-12 in de vijfde set.

In Melbourne geldt Djokovic, al zeven keer de beste op de Australian Open, als de favoriet. Te meer ook omdat Federer dit toernooi al twee slopende vijfsetters heeft gespeeld. Dinsdag overleefde hij tegen Tennys Sandgren zeven matchpoints.

Federer kan deze week zijn 21e grandslamtitel veroveren, Djokovic kan zijn totaal op 17 brengen.