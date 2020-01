Tuchtcommissie buigt zich over racismezaak Den Bosch

De tuchtcommissie van de KNVB buigt zich over de vraag of FC Den Bosch iets te verwijten valt in de veelbesproken racismezaak. Op zondag 17 november werd aanvaller Ahmad Mendes Moreira van Excelsior racistisch bejegend door toeschouwers op de tribune in Den Bosch. Mendes Moreira liep heftig geëmotioneerd van het veld, de wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd.

Het incident ging de hele wereld over. Spelers van het Nederlands elftal maakten in de dagen daarna diverse statements tegen racisme en in het eerste speelweekeinde na de gebeurtenissen in Den Bosch werd in alle Nederlandse stadions na de aftrap uit protest een minuut niet gevoetbald.

Zowel het Openbaar Ministerie als FC Den Bosch ging op zoek naar de daders. Daarbij werd onder meer de hulp van liplezers ingeroepen. De clubleiding van Den Bosch komt donderdagavond naar Zeist om daar aan de tuchtcommissie en de aanklager betaald voetbal te vertellen wat het onderzoek heeft opgeleverd. De club deelde al de nodige stadionverboden uit. De centrale vraag in de tuchtzaak is of de club iets te verwijten valt. Binnen twee weken volgt er een uitspraak.