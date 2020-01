Twee weken tussen EK en WK indooratletiek in 2021

Tussen de wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen indooratletiek zit volgend jaar minstens twee weken. Dat heeft voorzitter Svein Arne Hansen van de Europese atletiekfederatie toegezegd. “Op die manier kunnen atleten aan beide toernooien deelnemen.”

De twee toernooien zijn door het schrappen van de WK indoor in maart van dit jaar in het Chinese Nanjing ineens in dezelfde maand van hetzelfde jaar geprogrammeerd. De WK zouden eigenlijk van 13 tot en met 15 maart plaatshebben in Nanjing, maar zijn wegens de uitbraak van het coronavirus met een jaar uitgesteld. De EK indoor in 2021 zijn van 5 tot en 7 maart in het Poolse Torun.

“Het besluit van World Athletics om de WK indoor uit te stellen is met instemming van European Athletics genomen. Ik ben geraadpleegd door voorzitter Sebastian Coe en directeur Jon Ridgeon van de wereldbond. We zijn overeengekomen de twee kampioenschappen in 2021 te houden, maar dat er minstens twee weken tussen moet zitten.”