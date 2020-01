Autocoureur Frijns weer met Audi in toerwagenklasse DTM

Autocoureur Robin Frijns combineert dit jaar opnieuw de Formule E met de toonaangevende Duitse toerwagenklasse DTM. De Limburger (28) maakt evenals vorig jaar deel uit van het fabrieksteam van Audi.

De DTM begint in het weekend van 25 en 26 april op het circuit in het Belgische Zolder. Op 5 en 6 september zijn er twee races op het TT Circuit in Assen.

“Ik ben blij dat ik ook dit jaar weer in de DTM rijd”, zegt Frijns. “Het is gewoon een van de mooiste series om in te racen, zeker sinds de komst van de turbomotoren, die nog meer vermogen hebben.”

Frijns won in de elektrische raceklasse Formule E al een aantal races, maar in de DTM staat hij nog ‘droog’. “Nu is ook mijn eerste overwinning in de DTM het doel. Vorig jaar zat ik er al een paar keer dichtbij, hopelijk lukt het dit seizoen”, aldus Frijns, die zich komende week met de vijf andere Audi-rijders op het Canarische eiland Lanzarote voorbereidt op het nieuwe seizoen.

Audi heerste vorig jaar in de DTM. Het Duitse automerk won de titel met René Rast en behaalde twaalf overwinningen.