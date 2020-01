Dominante veldrijder Van der Poel in topvorm naar WK

Mathieu van der Poel won deze winter 23 van de 24 veldritten waarin hij aan de start stond, maar naar eigen zeggen heeft hij nu vlak voor het WK pas zijn topvorm te pakken. “Pas na de nationale kampioenschappen hebben we de specifieke crosstraining opgepakt. Ik merkte vorig weekeinde in Zonnebeke en Hoogerheide dat ik in de beste vorm verkeer”, zegt Van der Poel, die zondag in Dübendorf zijn wereldtitel verdedigt. “Over dat weekend was ik echt tevreden. Het geeft me ook vertrouwen voor het komende WK.”

De 25-jarige Nederlander regeert ook dit seizoen in het veld. “Het is een bewuste keuze geweest om het deze winter anders aan te pakken, met het oog op het wegseizoen. Mijn begeleidingsteam wordt er steeds beter in om mijn voorbereiding beter te plannen en ik krijg er steeds meer vertrouwen in”, aldus Van der Poel, die pas zondag het parcours gaat verkennen. “Dat is mijn vaste ritueel. Het heeft ook geen zin om nu en zaterdag al rondjes te gaan rijden op de omloop. Dat er nog vijf wedstrijden op gereden gaan worden en dat het weer ook nog zal veranderen, zorgt ervoor dat ik pas zondag een inschatting kan maken van hoe zwaar het is.”

Van collega’s die wel al over het parcours hebben gereden, hoorde Van der Poel dat de ondergrond redelijk zwaar is. “Ik denk dat het Toon Aerts tot een belangrijke tegenstander maakt. Maar ik ga van mijn eigen kracht uit. Ik was een seizoen lang goed en ben steeds beter aan het worden.”

Een strijdplan heeft Van der Poel nog niet. “Als er een kans is aan te vallen, zal ik dat doen. Maar ik kan in principe ook op mijn sprint vertrouwen, al wacht ik liever niet zo lang.”