Tennisser Thiem bereikt finale Australian Open

Tennisser Dominic Thiem heeft de finale van de Australian Open bereikt. Op het hardcourt van Melbourne won de Oostenrijkse gravelspecialist ‘het gevecht van de nieuwe generatie’ van de Duitser Alexander Zverev. Hij deed dat in vier sets, waarvan er twee eindigden in een tiebreak: 3-6 6-4 7-6 (3) 7-6 (4).

De 26-jarige Thiem, die een ronde eerder de als eerste geplaatste Rafael Nadal had verslagen, is in AustraliĆ« als vijfde geplaatst. Hij sprak van een ongelooflijke prestatie. “Mijn seizoen had niet beter kunnen beginnen. Dat ik in deze partij Zverev versla, is iets wat ik nauwelijks voor mogelijk had gehouden. We waren aan elkaar gewaagd en het was zwaar om overeind te blijven tegen zijn opslagen. Gelukkig bestaan er tiebreaks. Anders waren we morgen nog aan het spelen geweest.”

Novak Djokovic is de andere finalist. De zevenvoudig kampioen en titelverdediger versloeg een dag eerder in de halve finale Roger Federer in drie sets. “Ik denk dat niemand in AustraliĆ« een dergelijke erelijst heeft”, zei Thiem over zijn volgende tegenstander. “Wat kan ik voor zinnigs zeggen over mijn kansen? Ik ga mijn best doen, proberen geduld op te brengen en wachten op de juiste momenten. Ik wil vooral ook genieten.”

Eigenlijk vond hij dat Zverev ook wel een finale had verdiend. “Hij heeft een geweldig toernooi gespeeld. Misschien gaf het de doorslag dat ik net iets meer ervaring heb. Alexander hoeft zich echter geen zorgen te maken. Hij is jong en heel goed. Het is een kwestie van tijd voordat hij een grandslamtoernooi gaat winnen.”

De kansen wisselden elkaar af, al was Thiem in de eerste set nog wel de mindere. Daarna ging het duel grotendeels gelijk op. In de tiebreak van de vierde set had de Oostenrijker echter het initiatief. Zverev leverde zijn eerste twee services in, miste een ogenschijnlijk simpele smash en sloeg op een cruciaal moment de bal een keer amper twee millimeter uit. Bij 6-3 kreeg Thiem zijn eerste matchpoint, hij benutte de tweede.

Voor Thiem is het zijn derde finale van een grandslamtoernooi. De eerste twee verloor hij in Parijs op Roland Garros van Nadal. Hij kan nu de eerste in de jaren negentig geboren tennisser worden die de hegemonie van de ‘grote drie’ (Djokovic, Nadal, Federer) op de majors doorbreekt.