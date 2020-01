Eerste nederlaag ooit voor darter Van Gerwen op Masters

Darter Michael van Gerwen is verrassend snel uitgeschakeld op de Masters in Milton Keynes. De aanvoerder van de wereldranglijst, die de Masters al vijf keer won en ook zijn titel verdedigde, ging in de eerste ronde onderuit tegen Welshman Jonny Clayton met 10-6. Het was zelfs zijn eerste nederlaag ooit in het prestigieuze toernooi.

De Brabander werd een dag eerder nog gekozen tot beste darter van het jaar, ook al verloor hij op nieuwjaarsdag de finale van het WK van de Schot Peter Wright. ‘Mighty Mike’ schreef vorig jaar echter veertien toernooien op zijn naam.

Het breekpunt in de partij tegen Clayton lag in de dertiende leg, toen Van Gerwen drie pijlen voor de dubbel miste en Clayton vervolgens met 92 uit gooide. De Welshman kwam daarmee 8-5 voor en maakte er zelfs 9-5 van. Van Gerwen stribbelde nog even tegen en kwam nog tot 9-6, maar Clayton velde in de volgende leg het vonnis.