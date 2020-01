Formule 1-team Racing Point wordt Aston Martin in 2021

Het Formule 1-team Racing Point F1 wordt volgend jaar omgedoopt in Aston Martin. De Canadese miljardair Lawrence Stroll heeft een minderheidsbelang genomen in Aston Martin, de Britse producent van luxe auto’s die in financiële problemen was gekomen. Stroll leidt ook het consortium dat eind 2018 het bijna failliete Formule 1-team Force India overnam. De renstal ging verder onder de naam Racing Point F1.

Het is de bedoeling dat Aston Martin volgend jaar naamgever wordt van het huidige Racing Point F1. Aston Martin is nu nog titelsponsor van Red Bull, het team van Max Verstappen. Officieel heet de Oostenrijkse renstal Aston Martin Red Bull Racing. Naar verluidt betaalt Aston Martin daar sinds 2018 ieder jaar zo’n 20 miljoen euro voor. Dit jaar blijft de Britse automaker nog titelsponsor van Red Bull, maar daarna verdwijnt de naam van Aston Martin bij het team van Verstappen.