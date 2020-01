Golfer Luiten zakt weg in Saudi International

Golfer Joost Luiten is in de tweede ronde van het Saudi International geduikeld in het klassement. De Nederlander noteerde op de Royal Greens in King Abdullah Economic City 72 slagen, twee boven par, en zakte weg naar de gedeelde 38e positie.

Luiten haalde wel de cut en mag in het weekeinde verder in het toernooi van de Europese Tour, waar zo’n 3 miljoen euro aan prijzengeld wordt verdeeld. Hij maakte in zijn rondgang langs de achttien holes liefst vier bogeys. De twee birdies maakten die fouten onvoldoende goed.

Luiten heeft al negen slagen achterstand op de Franse koploper Victor Perez, die na twee ronden van 65 slagen op 10 onder par staat.

Darius van Driel is klaar in het Saudi International. De nieuwkomer op de Europese Tour eindigde na een ronde van 72 slagen op de 88e positie en miste daarmee de cut.