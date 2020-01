Hockeyer Baart terug naar Oranje-Rood

Hockeyer Sander Baart keert terug naar Nederland. De 31-jarige verdediger van Oranje heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Oranje-Rood. Baart speelde eerder al negen jaar bij de club uit Eindhoven, die destijds nog Oranje-Zwart heette.

Na drie landstitels en winst van de Euro Hockey League vertrok Baart in 2016 naar Spanje, waar hij voor Real Club de Polo ging spelen. Een jaar later stapte hij over naar de Belgische club Braxgata.

“Ik heb negen fantastische jaren bij Oranje-Zwart gehad met heel veel mooie momenten”, zegt Baart. “Ongetwijfeld is er door de fusie het een en ander veranderd, maar hoe mooi zou het zijn om die momenten nu met Oranje-Rood te kunnen creëren. Daarbij is het toch ook wel heel speciaal om samen met je broer op het hoogste niveau te mogen samenwerken.” Jeroen Baart is assistent-coach van Oranje-Rood.

Enkele dagen geleden werd bekend dat Mink van der Weerden vertrekt bij Oranje-Rood. De international treedt in dienst van de Duitse club Rot-Weiss Köln.