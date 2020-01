Jip Janssen schiet hockeyers langs Spanje

De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste zege van dit seizoen in de Pro League én de eerste van 2020 geboekt. In Valencia was de formatie van bondscoach Max Caldas te sterk voor Spanje, 4-3. De beslissende rol was weggelegd voor Jip Janssen, die drie keer scoorde. Steeds deed hij dat uit een strafcorner.

“Alles klopte bij de corners”, zei Janssen kort na de wedstrijd. “Ik werd precies op de juiste manier aangespeeld. Dan is het aan mij om het af te maken, daarom sta ik er. Mooi dat het zo goed lukte allemaal. En heel mooi om op deze manier bij te dragen aan de overwinning.”

Oranje kwam in Valencia al snel op voorsprong. Janssen verraste met een fraaie push in de bovenhoek de Spaanse doelman Quico Cortes. Uit hun eerste strafcorner kwamen de Spanjaarden op gelijke hoogte, dankzij een inzet van Josep Romeu. Vlak voor het einde van het eerste kwart zette Jonas de Geus Nederland op 2-1. De speler trok naar binnen en schoot met een forehand hard raak.

Na de hervatting kwam Spanje opnieuw op gelijke hoogte. Andermaal scoorde Romeu uit een strafcorner, nu zo ongeveer recht door het midden en via de voet van doelman Pirmin Blaak. Janssen zette Oranje op 3-2, opnieuw door fraai – hard en hoog – raak te pushen uit een strafcorner. De 4-2 kwam ook van Janssen, nu scoorde hij door een strafcorner hard en laag in te schieten.

Met nog een kleine drie minuten te gaan, bracht Romeu de spanning terug. Ook hij schoot voor de derde keer raak uit een strafcorner. Met een extra veldspeler in plaats van een doelman nam Spanje in de jacht op de gelijkmaker alle risico’s. Dat leverde niets meer op.

Nederland speelt zaterdag opnieuw tegen Spanje. Ook dat gebeurt in het Estadio Betero van Valencia.

Eerder dit seizoen in de Pro League verloor Nederland al twee keer bij India, waarvan eenmaal na shoot-outs. Bij het debuutjaar van de Pro League eindigde de formatie van Caldas vorig jaar als derde.