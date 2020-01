Kenia met wereldrecordhouders op marathon Spelen

Eliud Kipchoge en Brigid Kosgei, de wereldrecordhouders op de marathon, gaan naar de Olympische Spelen. De Keniaanse atletiekbond heeft de snelste man en snelste vrouw ter wereld op het klassieke looponderdeel nu officieel geselecteerd voor de Spelen van komende zomer in Japan. De marathon wordt niet in Tokio gelopen vanwege de hoge temperaturen daar, maar in het 800 kilometer noordelijker gelegen Sapporo.

Kipchoge (35) veroverde vier jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch goud. De Keniaan heeft met 2.01.39 het wereldrecord in handen. Kipchoge wist vorig jaar in Wenen de 42,195 kilometer binnen 2 uur af te leggen, in 1.59.40. Die tijd wordt echter niet als wereldrecord erkend vanwege de speciale omstandigheden waarin Kipchoge liep.

De 25-jarige Kosgei verbeterde in oktober in Chicago het zestien jaar oude wereldrecord van Paula Radcliffe (2.15.25) tot 2.14.04. Ze gaat voor het eerst naar de Spelen. Haar 36-jarige landgenote Vivian Cheruiyot doet al voor de vijfde keer mee, maar loopt wel voor het eerst de olympische marathon. Cheruiyot was er in 2000 in Sydney al bij. Ze veroverde bij de Spelen van 2016 goud op de 5000 meter en ging zich daarna toeleggen op de marathon.