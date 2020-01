Tennisdubbel Mattek-Sands en Murray weer in finale

De Amerikaanse tennisster Bethanie Mattek-Sands en haar Britse dubbelpartner Jamie Murray hebben op de Australian Open de finale bereikt van het gemengd dubbel. Het koppel versloeg de Australiërs Astra Sharma en John-Patrick Smith, die met een wildcard meedoen, in twee sets: 6-3 7-6 (4). Vorig jaar troffen beide dubbels elkaar in de kwartfinales in Melbourne, toen wonnen Sharma en Smith.

Mattek-Sands en Murray prolongeerden in september hun dubbeltitel op de US Open. De Amerikaanse won in 2012 de Australian Open met de Roemeen Horia Tecau aan haar zijde. In het vrouwendubbel zegevierde ze ook al twee keer in Melbourne, in 2015 en 2017. Murray won de Australian Open vier jaar geleden in het mannendubbel.

Mattek-Sands en Murray nemen het in de finale op tegen Barbora Krejcikova uit Tsjechië en haar Kroatische partner Nikola Mektic, die de Canadese Gabriela Dabrowski en Henri Kontinen uit Finland via een matchtiebreak versloegen: 3-6 6-3 10-5.