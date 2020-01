‘Tennisster Muguruza moet in finale het initiatief nemen’

Tennisster Garbiñe Muguruza moet in de finale van de Australian Open het initiatief nemen om tegen Sofia Kenin een kans op de overwinning te maken. Dat denkt althans haar coach, oud-speelster Conchita Martinez. “Haar tegenstandster is een vechter, heel agressief. Garbiñe moet daarom ten minste evenveel energie tonen.”

Muguruza stond drie keer eerder in de finale van een grandslamtoernooi , twee keer won ze. Eén keer gebeurde dat op Roland Garros, één keer op Wimbledon. Haar 21-jarige opponente uit de Verenigde Staten staat voor de eerste keer in een eindstrijd van een ‘major’. “Het wordt zwaar”, voorspelt Martinez voor haar pupil.

De Spaanse is ongeplaatst in Melbourne, na een tegenvallend 2019. “Maar ze is terug op haar oude niveau”, aldus Martinez. “De instelling is goed, de juiste focus is weer aanwezig. De manier waarop Garbiñe speelt, doet me weer terugdenken aan haar beste jaren.”