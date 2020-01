Triatleet vervangt Kirijenka bij wielerploeg Ineos

De Britse wielerploeg Ineos heeft een opvallende vervanger gevonden voor Vasil Kirijenka, de 38-jarige Wit-Rus die deze week vanwege hartklachten zijn carrière moest beëindigen. Ineos legde de bekende triatleet Cameron Wurf vast om de plek van Kirijenka in de ploeg over te nemen. De 36-jarige Australiër eindigde vorig jaar als vijfde bij de WK Ironman op Hawaï.

Wurf begon zijn sportcarrière als roeier en deed in die sport mee aan de Olympische Spelen van 2004. De Australiër verruilde de roeiboot daarna voor de fiets. Als profrenner reed Wurf onder meer twee keer de Giro d’Italia en één keer de Vuelta. In 2015 verliet hij het profpeloton om als triatleet verder te gaan.

Wurf trainde de afgelopen jaren af en toe al met Chris Froome en Geraint Thomas, twee van de kopmannen van Ineos. De Australiër neemt nu tijdelijk de plek over van Kirijenka. Hij debuteert zondag voor de Britse topploeg al in eigen land in de Cadel Evans Great Ocean Race. In de loop van dit jaar gaat Wurf zich weer focussen op zijn carrière als triatleet, want hij wil in oktober opnieuw meedoen aan de WK Ironman.