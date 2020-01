Tweede dubbeltitel Babos en Mladenovic op Australian Open

De Hongaarse tennisster Timea Babos en Kristina Mladenovic uit Frankrijk hebben op de Australian Open de dubbeltitel bij de vrouwen gepakt. Het als tweede geplaatste koppel versloeg Hsieh Su-Wei uit Taiwan en de Tsjechische Barbora Strycova, de nummers 1 van de plaatsingslijst, in de finale met duidelijke cijfers: 6-2 6-1. Het betekende voor Babos en Mladenovic hun tweede titel in Melbourne, na het succes in 2018.

De finale in de Rod Laver Arena werd onder een gesloten dak afgewerkt, omdat de temperatuur in Melbourne vrijdag opliep tot boven de 40 graden Celsius. Babos en Mladenovic verloren deze twee weken in zes partijen geen enkele set.

Vorig jaar stonden de Hongaarse en Fran├žaise ook in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen de Australische Samantha Stosur en Zhang Shuai uit China. Babos en Mladenovic pakten vervolgens wel de titel op Roland Garros, waar de 26-jarige Fran├žaise in 2016 ook al had gewonnen met landgenote Caroline Garcia.

Het Hongaars/Franse koppel was afgelopen jaar beste op de WTA Finals. Babos en Mladenovic versloegen toen Hsieh en Strycova in de finale.